



В республике продолжается активное голосование за места благоустройства в рамках «Комфортной городской среды». Свой выбор уже сделали почти 18 тысяч жителей Коми. Тройка лидеров по количеству проголосовавших: Сыктывкар, Усинск и Воркута. В столице по-прежнему наибольшее количество – у соборной площади перед Свято-Стефановским кафедральным собором. В Воркуте лидирует сквер на бульваре пищевиков, а в Усинске – сквер имени Валентины Ефремовой.