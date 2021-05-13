В Республике Коми сотрудники ЦЛРР подвели итоги рейдового мероприятия «Охота»

В праздничные дни мая на территории Прилузского, Койгородского и Сыктывдинского районов проведено рейдовое мероприятие «Охота», в целях выявления, пресечения и профилактики фактов незаконной охоты, нарушений правил перевозки оружия и патронов к нему. В рейдах были задействованы сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН территориального управления Росгвардии, представители Коми республиканского общества охотников и рыболовов, отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Республике Коми.

В результате проведения профилактической операции проверено более 20 транспортных средств и более 30 лиц, имевших при себе охотничье огнестрельное оружие. В период проведения мероприятий выявлено три факта нарушения правил транспортирования оружия.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками лицензионно-разрешительной работы проведены беседы профилактического характера с владельцами оружия по соблюдению ими правил хранения и ношения оружия, правил охоты, а также недопущению фактов утрат и хищений принадлежащего им оружия.