В Республике Коми обсудили вопросы взаимодействия Росгвардии и частных охранных организаций

В Сыктывкаре сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии совместно с представителями Прокуратуры Республики Коми и Министерства образования, науки и молодежной политики приняли участие в Координационном совете по вопросам взаимодействия с руководителями частных охранных организаций.

Открыл заседание начальник ЦЛРР подполковник полиции Дмитрий Димитров. В ходе совещания были рассмотрены основные вопросы взаимодействия территориального управления Росгвардии и других органов исполнительной власти с представителями частных охранных организаций в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждению и выявлению правонарушений на объектах охраны и прилегающих к ним территориях. Также на заседании обсуждались вопросы повышения качества оказываемых охранных услуг на объектах образования и других социальных объектах и наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере частной охранной деятельности.

«Всего в Республике Коми 1042 объекта образования, из которых 479 школ, 423 дошкольных образовательных организаций, 67 колледжей, 73 иных образовательных организаций. На учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы состоит 69 частных охранных организаций, под охраной которых находится 738 объектов образования, из которых 214 охраняется физической охраной, 689 объектов здравоохранения, из которых 68 охраняется физической охраной, 96 спортивных объектов и 108 объектов гостиничного и туристического комплекса», -Дмитрий Йорданов.

В завершение мероприятия подполковник полиции Дмитрий Димитров поблагодарил руководителей охранных организаций за значимый вклад в укрепление правопорядка на территории городов Республики Коми и подчеркнул необходимость соблюдения законодательства, регулирующего частную охранную деятельность.