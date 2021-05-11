В районе Рязанский появится школа на 550 мест — Лёвкин

На юго-востоке города в районе Рязанский началось строительство школы на 550 мест. Об этом сегодня сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Общая площадь четырехэтажного здания с техническим этажом составит 10,6 тысяч квадратных метров. Вместе с предметными и универсальными кабинетами здесь планируется открыть учебный кабинет основ и принципов программирования и небольшой IT-полигон. При этом в универсальных классах предусмотрена возможность деления на два независимых помещения с помощью раздвижных перегородок», — отметил Сергей Лёвкин.

«Кроме того, в составе школы будут работать лаборатории естественно-научного и инженерно-физического направлений, медиатека с книгохранилищем, спортивный и актовый залы», — добавил он.

По словам Сергея Лёвкина, на прилегающей территории планируется создать несколько площадок для подвижных игр, для линеек и сборов, а также физкультурно-спортивную зону, в составе которой будут функционировать площадка для мини-футбола, гимнастическая площадка, и площадки для волейбола и баскетбола.

Руководитель Департамента пояснил, что новая школа станет составной частью крупного жилого комплекса «Кварталы 21/19», который возводится за счет инвестора. Всего новый жилой комплекс включает в себя 21 жилой̆ дом с развитой социальной инфраструктурой. Помимо строящейся школы здесь уже действует детский сад.

«Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу по повышению качества жизни москвичей. Примером такого решения может стать 860-метровый бульвар с прогулочной дорожкой, который обеспечивает жителям новых кварталов удобный и безопасный путь до ближайшей станции метро «Стахановская»», — подчеркнул Сергей Лёвкин.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие три года в Москве планируется построить около 90 школ и детских садов.

«Будем продолжать школы, детские сады строить десятками в Москве. Как строили, так и будем строить», — подчеркнул Мэр города Сергей Собянин.