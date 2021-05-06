В Коми выплаты ко Дню Победы получат более 2 тысяч тружеников тыла и почти 28,5 тысяч «детей войны»

Размеры праздничных выплат этим категориям ветеранов по поручению Главы Республики Владимира Уйба были увеличены в 3 раза – до 3000 рублей. Как и в предыдущие годы, тем ветеранам, которые уже получают какие-либо меры поддержки через центры соцзащиты, выплаты направлены автоматически в беззаявительном порядке. То есть никуда им не нужно было дополнительно обращаться. Деньги им пришли в конце апреля, аккурат к празднику Победы.