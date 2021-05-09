В канун дня Победы лауреатом первой степени конкурса «Солдатский конверт – 2021» стал наш земляк

В канун дня Победы лауреатом первой степени Всероссийского конкурса-фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт – 2021» стал представитель нашей республики Алексей Юрковский. Всего на песенное состязание было подано свыше 400 заявок. От каждого региона, области и края – по одному артисту или ансамблю. Наш вокалист вошёл в число 26 финалистов очного этапа. И накануне исполнил свою песню на концерте. Это баллада о мальчике. Трогательная композиция о том, как автор увидел на проплывающей мимо льдине сначала крест, а после разглядел на ней тело погибшего ребёнка. Война уносила жизни не только солдат.