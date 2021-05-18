Устранение последствий нефтеразлива выходят на завершающую стадию





Устранение последствий нефтеразлива на территории Ненецкого автономного округа и Коми выходят на завершающую стадию. Напомним, утечка была обнаружена специалистами предприятия «ЛУКОЙЛ-Коми» 11 мая во время вертолётного облёта территории. Причиной стала разгерметизация трубопровода в трёхстах метрах от береговой линии реки Колва в НАО недалеко от границы нашего региона. Основная масса нефтесодержащей жидкости была практически сразу локализована персоналом на суше. Часть – это не более 9 кубов – попала в реку.