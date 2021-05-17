Участники проекта «Взлетная полоса» посетили атомный ледокол «Ленин»

Атомный ледокол «Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Он был построен в Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации, служил «атомным университетом», где нарабатывался опыт круглогодичного арктического мореплавания, совершенствовались технологии и готовились кадры для атомного флота нашей страны. В 2009 г. атомный ледокол «Ленин» ошвартовался в центре города Мурманска, став визитной карточкой Мурманской области и одним из самых посещаемых туристических объектов Кольского Севера.

14 мая участники проекта «Взлетная полоса» в режиме ZOOM-конференции посетили интерактивный музейно-образовательный комплекс, посвященный истории атомного ледокольного флота, развитию Северного морского пути, промышленному освоению, климатическим особенностям, экологии Арктики, научно-техническому прогрессу в ледовом мореплавании и судовой атомной энергетике. Ребята «побывали» на капитанском мостике, «заглянули» в кают-компанию, «осмотрели» экспонаты музея.

Встреча была организована Народным фронтом и ФГУП «Атомфлот».

«Проект «Взлетная полоса» выходит на финишную прямую. Заканчиваются занятия с педагогами федеральных вузов, ребята посещают предприятия у себя в регионах, занимаются на мотивационных встречах, общаются с психологами. Скоро начнется работа наставников из числа финалистов и победителей конкурса «Лидеры России». Участникам проекта, как и всем выпускникам, предстоит сделать, пожалуй, один из самых важных выборов в своей жизни – определить будущую профессию. Задача взрослых – продемонстрировать им разнообразие мира и профессиональных сфер», – рассказала первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева.

«Знакомство с будущей профессией очень важно для выпускников школ. Госкорпорация «Росатом» проводит профориентационные занятия и встречи для старшеклассников. Благодаря им ребята могут узнать о существующих специальностях, требованиях к уровню образования и знаний, необходимых для работы на объектах атомной энергетики», – уточнил первый заместитель генерального директора – директор по судоходству Леонид Ирлица.

«Сегодня мы были на экскурсии на ледоколе «Ленин». Такая мощь! Он прорезал толщу льда в 2 метра на Северном морском пути. Атомная отрасль – это то, чем наша страна может по праву гордиться!» – поделился своими впечатлениями участник проекта «Взлетная полоса» Евгений Панфилов.

Напомним, проект «Взлетная полоса» был создан, чтобы помочь талантливым детям-сиротам выбрать профессию и поступить в вуз мечты. Согласно статистике, из 11 класса в России ежегодно выпускается около 22 тыс. детей-сирот. Но только 1% из них поступает в вузы. Проект «Взлетная полоса» поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и АНО «Россия – страна возможностей».

Он состоит из двух блоков: образовательного и профориентационного.

Образовательный блок включает в себя учебные занятия в режиме ZOOM -конференций в группах и индивидуально с целью подготовки к сдаче ЕГЭ. Бизнес-партнеры предоставили бесплатный доступ к образовательным онлайн-продуктам.

В рамках профориентационного блока проводятся мотивационные занятия и экскурсии на предприятия в регионах проживания участников проекта.