Сыктывкарские росгвардейцы вместе с гимназистами изготовили памятные сувениры для Героев Победы

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по Республике Коми провели занятие для учащихся Русской гимназии и рассказали о символе Победы. Ответственный исполнитель отдела учета и комплектования сержант Светлана Бутусова познакомила ребят с историей Георгиевской ленты. Ребята активно делились знаниями и объясняли цветовое значение ленты и правила ее ношения на одежде. Также военнослужащая Росгвардии сообщила гимназистам, что свое название символ получил от ордена Святого Георгия – покровителя русского воинства.

В завершение патриотического урока начальник пресс-службы территориального управления майор полиции Вера Крючек предложила школьникам создать памятную фоторамку, где будет располагаться фото Героя. «Подвиг наших предков – это не просто память, это все самое ценное, что мы сейчас имеем: мирное небо, счастливые дети, умение жить в гармонии и сохранить в памяти историю каждого Героя, который ценой своей жизни подарил возможность учиться и творить», — отметила офицер.

Затем мальчишки и девчонки оформили рамку, украсили ее символами победы и сделали памятное фото с представителями Росгвардии.