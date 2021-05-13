«Спасибо, сестра!»: «Молодежка ОНФ» в регионах поздравила медсестер

В Международный день медицинской сестры, участники команды провели акцию «Спасибо, сестра!». Ребята транслировали видеоролики с поздравлениями на билбордах, экранах больниц и в общественном транспорте городов страны. Также «Молодежка ОНФ» посетила медучреждения с подарками и гостинцами для медсестер.

«Сегодня отмечают свой профессиональный праздник люди большой души. На плечи медсестер ложится уход за пациентами, подготовка операционных, уколы, капельницы, прививки… Они всегда рядом с больными, поддерживают их также морально. Во время пандемии наша команда тесно работала с медперсоналом больниц во многих регионах страны. Мы помогали в перепрофилировании и оборудовании корпусов под прием пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. И после того как работы закончены, участники команды не оставляют без внимания медучреждение, которому помогали. У нас с медиками сложились теплые, дружеские отношения. Я поздравляю сегодня всех медработников среднего звена», – подчеркнул заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Во Владимире участники «Молодежки ОНФ» больше года помогают сотрудникам городской больницы № 2 и детской поликлиники при ней. Сегодня ребята навестили коллектив и подарили медикам картины, которые нарисовали по случаю праздника.

«Медицинская сестра – очень важная профессия. Для нас они незаменимы. Большое спасибо ребятам за поздравления и внимание. Благодарны за такие творческие подарки, теперь эти картины будут радовать наших пациентов», – поделилась замглавврача городской больницы № 2 Владимира Ирина Жесткова.

Кузбасская команда «Молодежки ОНФ» поздравила не только медицинских сестер в больницах, но и медсестер Центра крови. Ребята вручили им красочные открытки и сладкие угощения к чаю.

«Также мы показали сотрудникам центра командный ролик «Спасибо, сестра!». В нем мы благодарим медсестер за доброту, заботу и внимание. Во время просмотра были видны искренние эмоции каждого сотрудника – им было приятно», – рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» Кемеровской области Альфия Ахмадеева.

Показ видеороликов о важности роли медицинской сестры в системе здравоохранения «Молодежка ОНФ» запустила сегодня во многих регионах страны. Так, ролики «Спасибо, сестра!» могут увидеть медики и жители Ханты-Мансийска на билбордах в центре города. В Адыгее благодарность медсестрам транслируется на экранах в Республиканской клинической больнице, Майкопской городской поликлинике № 1 и на афишах города. А в Иваново команда запустила видеоролики в общественном транспорте.

Помимо поздравлений участники «Молодежки ОНФ» сегодня почтили память медицинских сестер, которые погибли во время службы. В Бурятии команда возложила цветы к памятнику медсестры полевого подвижного госпиталя Екатерины Радченко, которая погибла в годы Великой Отечественной войны. А также к захоронению старшей медицинской сестры операционного блока Республиканской клинической больницы Галины Атутовой, которая скончалась на 65-м году жизни 15 ноября 2020 г. от коронавируса. На своей должности она проработала 32 года.

Среди тех, кто почтил память медсестер, – будущие медики, студенты Медицинского института Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.

«Мы решили сегодня сказать спасибо и тем, кого уже нет в живых. Почтить память медработников, которые показали свой героизм не только во время Великой Отечественной войны, но и в пандемию коронавируса. Я сам учусь на медика и понимаю, насколько это нужная и самоотверженная профессия. В борьбе с новым вирусом медсестры принимали и принимают самое прямое участие. Они вкладывают в работу весь свой опыт и профессионализм, свои самые лучшие личные качества и решимость», – поделился участник команды в Бурятии, будущий медик Алдар Дмитриев.

Напомним, с начала пандемии участники команды «Молодежка ОНФ» практически во всех регионах страны включились в работу, чтобы помочь медучреждениям. Ребята работали в больницах, помогали в перепрофилировании корпусов под ковид-госпитали, развозили лекарства и продукты, помогали врачам добираться домой и к пациентам.