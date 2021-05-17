Сотрудники вневедомственной охраны поздравили ветерана службы с Днем рождения

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по г. Сыктывкару посетили труженицу тыла Великой Отечественной войны, ветерана службы — Марию Васильевну Пахомову, накануне отметившую 92-й день рождения.

Старший специалист группы кадров отдела вневедомственной охраны майор полиции Алексей Изъюров пожелал Марии Васильевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и неиссякаемой энергии. Ветеран с удовольствием пообщалась с росгвардейцами и поделилась воспоминаниями о своей службе. Мария Васильевна с 1963 года работала сторожем во вневедомственной охране, затем заняла должность бригадира, посвятив этой профессии 24 года.

Майор полиции Алексей Изъюров поблагодарил ветерана за теплую встречу и вручил ей цветы и памятный подарок.