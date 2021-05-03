Сотрудники лицензионно-разрешительной работы выявили факты неосторожного обращения с оружием

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 20 правонарушений в области оборота оружия, изъято 11 единиц охотничьего оружия. Составлено 4 административных протокола за некачественное оказание охранных услуг сотрудниками частных охранных организаций, рассмотрено 260 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Прошедшая неделя отмечена двумя фактами неосторожного обращения с оружием, повлекшими причинение вреда здоровью.

Так, житель г. Сыктывкара, передвигаясь по реке на лодке, имел при себе снаряженное охотничье оружие. В момент причаливания к берегу, лодка покачнулась, и оружие соскочило с вещей, в результате чего произошел непроизвольный выстрел, и гражданин получил ранение предплечья.

Также в результате нарушения техники безопасности с оружием ранение кисти получил житель Усть-Цилемского района.

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает об основах безопасного обращения с оружием и правилах его хранения. Запрещено стрелять на шум, на шорох, по неясно видимой цели. При заряжании, разряжании оружия его следует направлять стволами вверх или в землю, в сторону от других лиц. Запрещается охота ближе двухсот метров от жилья. Владельцы оружия обязаны обеспечить его сохранность, за утерю оружия они подлежат привлечению к административной ответственности.