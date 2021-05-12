Шокирующие счета за отопление, протекающие крыши и вывоз мусора





В общественной приемной главы Коми прошла прямая линия с представителем Стройжилтехнадзора. Обсуждали нарушения прав потребителей в сфере ЖКХ. Тема, как и предполагалась, оказалась очень горячей. Звонков было много, в основном — по начислению платежей за жилищные коммунальные услуги и содержания общего имущества в многоквартирном доме – дворов, крыш, подъездов. Большинству обратившихся дали разъяснения по телефону, там, где ситуация требует более пристального внимания, обещали ответить письменно.