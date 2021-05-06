Сегодня у школьников длинная череда выходных дней

А впереди летние каникулы. Большинство ребят уже сейчас предоставлены сами себе. А в летние месяцы, когда на дворе будет погожая погода, ситуация станет ещё более неспокойная. Медики, сотрудники автоинспекции и управления ГО и ЧС призывают родителей по возможности не оставлять отпрысков без присмотра. Ведь, в такие периоды возрастает количество несчастных случаев. Дети падают из окон, получают сильнейшие травмы во время катаний на велосипедах и скейтбордах, попадают под машины. И это только малая толика опасностей, которые подстерегают юных жителей Коми.