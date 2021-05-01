Сборная Управления Росгвардии по Республике Коми стала серебряным призером турнира по мини-футболу памяти Александра Яковлева

В Сыктывкаре с 26 по 30 апреля прошел турнир отделения ОГО «ВФСО «Динамо» в Республике Коми среди команд органов безопасности и правопорядка по мини-футболу памяти А.Г. Яковлева.

По результатам спортивного состязания сборная Управления Росгвардии по Республике Коми завоевала второе место. Росгвардейцы показали высокий уровень подготовки и одержали безоговорочную победу в борьбе с командами Сыктывкар-1, УФСИН, УФССП. Сегодня в финале росгвардейцы сыграли с командой регионального МВД. В ходе напряженной и зрелищной игры победу одержали спортсмены МВД со счетом 3:1.

Организаторы поблагодарили участников соревнований за красивую спортивную игру, после чего вручили победителям и призерам кубки, медали и грамоты.

По результатам турнира лучшим нападающим признан начальник отдела государственного контроля территориального управления Росгвардии подполковник полиции Дмитрий Кодочигов.

Поздравляем нашу команду с почетным вторым местом!