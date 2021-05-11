



Яркие спектакли, мастер-классы от народных умельцев, творческие встречи и гала-концерт. С 13 по 15 мая в Сыктывкаре пройдут дни культуры Сыктывдинского района. В программе – немало интересного. Муниципалитет основательно подготовился для того, чтобы показать гостям всю палитру своих творческих достижений. Начнут череду мероприятий с концертной программы и панельной дискуссии. Кроме того, районные самодеятельные театры представят три спектакля. Всех секретов организаторы пока не раскрывают, но обещают, равнодушным не останется никто.