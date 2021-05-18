Рыбалка в Мае на спиннинг / Целый день ловили рыбу, а домой не принесли ни хвоста





друзья всем привет. а у нас очередная весенняя рыбалка на спиннинг в мае. как всегда отводной поводок выручил. окунь очень жадно брал силиконовые приманки. сегодня мы целый день провели на реке. но ни одного хвоста рыбы не принесли домой. часть улова мы отпустили в другой водоем на размножение. а другу часть улова отдали рыбакам на уху. рыбалка как всегда удалась. всем приятного просмотра и хорошего настроения. а мы как только будет свободное время снова с вами отправимся на рыбалку.

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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