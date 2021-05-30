Росгвардия привлечет к административной ответственности жителей Усть-Цилемского и Удорского районов, допустивших утрату оружия

Служба лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми напоминает гражданам об основах безопасного обращения с оружием и правилах его хранения. Владельцы оружия обязаны обеспечить его сохранность, за утерю оружия они подлежат привлечению к административной ответственности.

Так, жители Усть-Цилемского и Удорского районов обратились в территориальные подразделения МВД и сообщили об утрате оружия при транспортировке на водном транспорте во время охоты. В отношении граждан будут применены санкции в соответствии с ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 15 правонарушений в области оборота оружия, изъято 16 единиц охотничьего оружия, из них два из незаконного пользования, 628 патронов гражданского оружия, из них 75, находящиеся в незаконном пользовании. Рассмотрено 239 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.