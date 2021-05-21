Сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Коми за текущую неделю задержали 15 граждан за административные правонарушения и 4 человека за совершение различного рода преступлений. За это время на пульт централизованной охраны поступило около 70 сигналов «Тревога» с охраняемых объектов и квартир, из них в 3 случаях пресечены попытки хищения имущества различных организаций.

Росгвардейцы выезжали на тревожные сигналы в увеселительные заведения, гипермаркет и закусочные.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили сигнал из гипермаркета столицы. На месте происшествия было установлено, что служба безопасности заметила противоправные действия двух граждан: мужчина и женщина в торговом зале употребили готовую овощную продукцию. Злоумышленники 1990 года рождения были доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

В ночном увеселительном заведении сработала тревожная кнопка. На вызов незамедлительно прибыл автоэкипаж вневедомственной охраны по г. Сыктывкару, который выяснил обстоятельства произошедшего. Во время отдыха между двумя девушками 1985 и 1994 годов рождения произошел словесный конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки одна из девушек получила телесные повреждения.

Также в одной из закусочных столицы сработала тревожная кнопка. Группа задержания вневедомственной охраны выяснила причины: молодой человек 2000 года рождения громко кричал, выражался нецензурной бранью и размахивал руками. На замечания администратора нарушитель общественного порядка не реагировал, мешал посетителям и работе персонала. Увидев прибывших сотрудников Росгвардии, молодой человек попытался скрыться, при задержании оказал неповиновение сотрудникам вневедомственной охраны. Данный гражданин доставлен в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.