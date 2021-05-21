Республиканский турнир по хоккею с шайбой имени В. Жлуктова





Спортивный азарт, красивые атаки, мощные пасы и мастерски забитые голы. Захватывающими и динамичными играми закончился хоккейный сезон в Инте. В этом году несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные мероприятия, взрослые и детские команды сумели провести яркий сезон и порадовать не только себя, но своих болельщиков.

Республиканский турнир по хоккею с шайбой среди юношей до 12 лет стал последним. Соревнования проходили в течение 3х дней. В них приняли участие 4 команды. Приехали спортсмены из Воркуты, Печоры, Нижнего Одеса. Наш город представлял хоккей клуб имени Виктора Жлуктова. За это время юные хоккеисты провели 12 красивых матчей, проявив настоящую волю к победе, упорство и доставили огромное удовольствие всем без исключения.