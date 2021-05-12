Работа по набору общественных наблюдателей в Коми продолжается





Напомним, в этом году 19-го сентября – единый День голосования. А потому чтобы усовершенствовать работу с учётом особенностей электорального цикла в 2021-ом, в столице Республики сегодня состоялся круглый стол по вопросам независимого общественного наблюдения. Одна из сложностей при многодневном голосовании обеспечить сохранность бюллетеней в ночное время. Только средства видео-фиксации помогут обеспечить открытость и гласность процесса.