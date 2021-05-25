



На территории Ненецкого округа и Республики Коми продолжается сбор нефтепродуктов на водной поверхности реки Колва и очистка берегов.

Напомним, утечка нефтесодержащей жидкости из-за разгерметизации трубопровода в районе Ошского месторождения произошла 11 мая. В итоге основную часть загрязнения – по предварительным расчетам, около 90 тонн – локализовали на суше. Площадь утечки на территории Ненецкого округа в районе самой аварии составила 1,3 га. Сейчас эта территория более чем на 70% зачищена. После полной очистки участок ждет техническая, а затем – биологическая рекультивация.