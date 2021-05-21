Президент поручил выработать дополнительные меры поддержки родителей детей-инвалидов

Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки родителей, утративших право на ежемесячные выплаты в связи с трудоустройством. Такое поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками акции #МыВместе, которая состоялась 4 марта.

На встрече о проблеме выплат родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, Президенту рассказала координатор проекта ОНФ «Новополье», директор по развитию конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе.

«В нашем клубе есть такие мамы, которым тяжело обеспечивать детей-инвалидов на пособие в 10 тысяч рублей. К сожалению, сейчас, если родитель занимается еще хоть чем-то, кроме обеспечения ребенка-инвалида, он моментально лишается этой выплаты. И мы очень просим вас оказать содействие в этом вопросе», – сказала на встрече Лаппе.

«Обязательно поручу правительству с этим разобраться, потому что сама мера, которая была в свое время мною предложена и реализована, направлена на то, чтобы поддержать семьи с небольшими доходами, воспитывающие детей. Если речь идет о том, что в семье есть ребенок-инвалид, то тогда, конечно, такие семьи требуют особого внимания со стороны государства», – ответил Путин.

Ранее анализ случаев прекращения выплат родителям детей с инвалидностью провела команда проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ. Активисты выяснили, что причиной отказа в выплате стал небольшой и непостоянный доход, не связанный с работой «на полный день».

«Мы очень рады, что благодаря поддержке Народного фронта родители детей-инвалидов были услышаны. Действующее законодательство, регулирующее обеспечение ежемесячными выплатами по уходу за ребенком-инвалидом, давно нуждается в актуализации», – рассказала федеральный оператор проекта #ПРО_НЕЕ, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

Она также отметила, что размер такого пособия ниже прожиточного минимума в стране: «Осуществление ежемесячной выплаты прекращается в связи с получением родителем ребенка-инвалида любого легального дохода, что стимулирует получателей пособия к нелегальной деятельности, – это то, что есть сейчас. И с этим надо работать».

«Также важно, что родитель ребенка-инвалида не имеет собственного льготного статуса, но при этом является или ЛОУ (лицом, осуществляющим уход), или сопровождающим, или законным представителем своего ребенка. Мы надеемся, что совместно с Народным фронтом сможем поднять и решить эти и другие вопросы, важные для миллионов людей в России», – заключила Орлова.