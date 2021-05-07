Поздравление ветеранов республики с наступающим Днём Победы

Владимир Уйба поздравил с наступающим Днём Победы ветеранов республики, проходящих лечение и реабилитацию в Сыктывкаре.

Глава Республики Коми посетил республиканский социально-оздоровительный центр «Максаковка». Владимир Уйба ознакомился с работой учреждения и поздравил с наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны, которые сейчас проходят оздоровление в центре в рамках целевого заезда.

«Самая кровопролитная, беспощадная и жестокая война коснулась каждой семьи в нашей стране. Фашистская Германия, поработив страны Европы и запустив огромную военную машину по производству техники и подготовке живой силы, и предположить не могла, что разобьёт себе голову о русского солдата и русскую женщину, которая трудилась в тылу. Те, кто спланировал блицкриг, не ожидали, что в России они столкнутся с силой духа, мужеством и беспримерным героизмом русского народа и на фронте, и в тылу. Низкий поклон нашим ветеранам, детям войны, людям, перенесшим блокаду в Ленинграде, труженикам тыла – всем, кто вместе ковали Великую Победу. С наступающим праздником. Здоровья вам! Живите долго, радуйте нас, радуйте свои семьи и будьте счастливы! Всего вам самого доброго!», — поздравил Владимир Уйба.

Творческие коллективы показали ветеранам праздничный концерт, исполнили фронтовые песни и танцы.

Глава Республики Коми Владимир Уйба поблагодарил также коллектив центра «Максаковка» за помощь в борьбе с пандемией, профессионализм и многолетний добросовестный труд.

https://rkomi.ru/news/830