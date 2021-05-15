После сигнала Народного фронта в Коми ликвидирована опасность обрушения подъезда дома на улице Катаева в Сыктывкаре

После сигнала регионального отделения Общероссийского народного фронта в Коми об опасном разрушении подъезда многоквартирного дома на улице Катаева, 11, в Сыктывкаре на объекте проведены восстановительные работы. С жалобой на опасность обрушения в Народный фронт обратились граждане. Общественники направили обращения в администрацию города с просьбой взять на контроль решение острой проблемы.

Ранее общественники провели рейд и зафиксировали, что несущая стена дома в районе центрального входа дома на улице Катаева в буквальном смысле разваливается. Людям, чтобы им на голову не свалился кирпич, пришлось попадать в собственное жилье окольными путями – через пожарные входы. Дом 1970 года постройки – кирпичный, некогда был сначала ведомственным, а потом муниципальным общежитием, переведен в статус многоквартирного жилого дома. По словам граждан, ранее строение никогда капитально не ремонтировалось. В доме проживают сотни граждан, в том числе дети и пожилые люди.

Активисты ОНФ в Коми отмечают, что обрушение входной части подъезда началось давно. Но жалобы граждан, в том числе в управляющую компанию, никаких результатов не дали.

После поднятого вопроса перед органами власти и резонанса ситуация сдвинулась с мертвой точки, оперативно были приняты меры. В мае 2021 г. общественники провели рейд и зафиксировали совсем другую картину. Разваливающаяся кирпичная стена у входа в подъезд полностью восстановлена бетонными блоками. Восстановлено перекрытие над входными дверями. Обширный козырек подъезда укреплен дополнительными опорами. Общественники зафиксировали, что опасность обрушения ликвидирована. Люди спокойно проходят в свое жилье через подъезд.

«Активисты ОНФ в Коми увидели, что результат на сегодня есть. Строителям осталось еще провести косметические работы и до конца забетонировать площадку у подъезда. Самое главное – опасности обрушения больше нет. Но необходимо отметить, что само это жилое здание на улице Катаева, 11, – старое. Собственникам, управляющей компании и контролирующим органам необходимо взять вопрос содержания здания на дополнительный контроль, в том числе со стороны органов власти необходимо усилить разъяснительную работу с жильцами и управляющей компанией. Без активного участия собственников в решении вопросов содержания и обслуживания общего имущества дома сложно двигаться вперед. ОНФ в Коми продолжит мониторинг в сферах обслуживания жилищного фонда и ЖКХ», – подчеркнула член регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Коми Валентина Анфилатова.