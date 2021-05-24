«Ответственное управление для устойчивой Арктики».





Таков лейтмотивом председательства России в Арктическом экономическом совете. В приоритете – поддержание жизнеспособности народов Севера, их адаптация к изменению климата, повышение благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей. Арктика как территория общей ответственности требует согласованных действий, открытого и конструктивного диалога. Правительство России приложит все усилия для того, чтобы за время Председательства в Арктическом экономическом совете сделать совместный шаг вперед в экономическом сотрудничестве и сохранении устойчивости Арктического региона – отметил зампред Правительства России Юрий Трутнев.