Опрос: В фокусе ОНФ — качество первичной медицинской помощи

ОНФ проводит опрос качества первичной медицинской помощи. Общественники интересуются мнением как медработников, так и граждан. Народный фронт призывает активно принять участие в опросе.

Ссылка на мониторинг «Опрос медицинских работников о проблемах в первичном звене здравоохранения»: https://nk.onf.ru/surveys/Medical_professionals_about..

Ссылка на мониторинг «Опрос граждан об удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в первичном звене здравоохранения»: https://nk.onf.ru/surveys/Satisfaction_of_citizens_wi..

ОНФ проводит регулярный общественный контроль за ходом реализации национальных проектов, в том числе, и национального проекта «Здравоохранение», одной из важнейших

задач которого является развитие и укрепление первичного звена здравоохранения.

Проблемам развития первичной медицины также был посвящен Круглый стол Тематической площадки Центрального штаба ОНФ «Здравоохранение» «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», собравший в режиме ВКС все регионы России, представителей органов государственной власти, медицинского и экспертного сообщества.

На основе опроса и мониторинга ОНФ сформулирует предложения для Правительства РФ.