ОНФ: Тренеров наделили статусом педагога

Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Теперь тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками.

Федеральный закон направлен на обеспечение взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.

Закон обеспечивает перевод организаций, чья основная цель деятельности – спортивная подготовка, в образовательные, реализующие дополнительные образовательные программы спортивной подготовки.

Спортивная подготовка в соответствии с законом определена как учебно-тренировочный процесс, который подлежит планированию, осуществляется в рамках образовательной или трудовой деятельности, направлен на физическое воспитание и физическое развитие спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства посредством систематического участия в спортивных мероприятиях. Участники спортивной подготовки становятся обучающимися и педагогическими работниками с их правами и обязанностями.

Координатор проекта ОНФ «Легенды спорта – детям» Геннадий Сандырев приветствовал факт, что тренеров наделили статусом преподавателя. «Преподаватель – это человек, который не только обучает детей, но и воспитывает их, прививает им любовь к спорту, к родине. Ребята, которые приходят на тренировки, проводят много времени с тренером. Поэтому, конечно, тренер играет немаловажную роль в воспитании подрастающего поколения и, соответственно, должен иметь определенный статус и гарантии. Хотелось бы, чтобы подписанный закон стал отправной точкой постепенного реформирования затронутой отрасли».

Он напомнил, что Народный фронт еще в конце марта провел экспертное совещание проекта «Легенды спорта – детям», по итогам которого правительству РФ рекомендовано проработать вопрос о закреплении соцгарантий и льгот для российских тренеров аналогично действующим по отношению к педагогическим работникам, а также принять меры к повышению заработной платы для тренеров аналогично принятым в соответствии с указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения средней зарплаты педагогического работника до уровня ста процентов средней зарплаты по региону. «Реализация направленных предложений является логичным продолжением нововведений, установленных федеральным законом», – подчеркнул Геннадий Сандырев.

Кроме этого, законом устанавливается переходный период для организаций. Так, организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физкультуры и спорта, программы спортивной подготовки, должны в срок не позднее 1 мая 2023 г. привести свои наименования и уставы в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Переходными положениями также предусмотрено, что организации, реализующие программы спортивной подготовки на день вступления нового закона в силу, должны будут получить лицензию на осуществление образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2023 г.

«Важно, что прежний период работы в должности тренера при переводе на должность тренера-преподавателя будет засчитан в стаж педагогической работы», – резюмировал Геннадий Сандырев.