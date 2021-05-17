ОНФ проводит опрос о ходе предоставления мер социальной поддержки занятости в сфере малого и среднего бизнеса

Общероссийский народный фронт по поручению Президента РФ поводит опрос предпринимателей о ходе реализации мер государственной поддержки занятости в сфере малого и среднего бизнеса.

Целью опроса является получение обратной связи от бизнеса о трудностях, с которыми они столкнулись при получении мер поддержки, в том числе при взаимодействии с банками.

Всю полученную информацию о сложностях, с которыми столкнулись предприниматели при получении поддержки по программам ФОТ 2.0 и

ФОТ 3.0 ОНФ направит Президенту России, Правительству России и Центральному банку для проработки проблемных ситуаций и выработки решений по их исправлению.

Субъектам мер социальной поддержки (МСП) из пострадавших отраслей и сфер в 2020 году предоставлялась возможность получить условно невозвратный кредит (программа ФОТ 2.0). А с апреля 2021 года стартовала новая программа, в рамках которой субъекты МСП могут получить льготный кредиты по ставке 3% с отсрочкой платежей до 1 июля 2021 года. (программа ФОТ 3.0).

Ссылка на опрос: https://nk.onf.ru/surveys/MSB