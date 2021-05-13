Около села Додзь в Коми начался ремонт обновленного дорожного участка, который «прорезала» глубокая трещина

После замечаний активистов Общероссийского народного фронта в Коми на участке трассы республиканского значения Сыктывкар — Усть-Кулом в районе села Додзь начались работы по ликвидации большой трещины в асфальте. Начало ремонта общественники зафиксировали в ходе совместно рейда с представителями органов власти во главе с руководителем государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Республики Коми» Валерием Прониным и руководителем администрации Корткеросского района Константином Сажиным.

Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми ранее установили вопиющий факт: второй год собственник не может принять должных мер по ремонту участка дороги регионального значения у села Додзь, где по осевой линии образовалась опасная глубокая трещина длиной более 50 м. Еще в 2020 г. тогда министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми (ныне — минстройЖКХ) взяло обязательство, что этот участок дороги будет отремонтирован. Но проблему так и не смогли решить – осевая трещина только разрослась.

Активисты ОНФ в Коми зафиксировали всю серьезность нарушения дорожного полотна – глубина трещины достигает в некоторых местах до 50 см. На отдельных участках выпадают куски асфальта. Все это прямо влияет на безопасность дорожного движения, отметили общественники. В апреле 2021 г. активисты Народного фронта в Коми повторно обратились в органы власти по этой проблеме, в том числе с просьбой вынесли вопрос на публичное обсуждение на площадке регионального отделения ОНФ. Власти отреагировали, и в итоге сами стали инициаторами совместного с ОНФ и другими общественниками рейда для контроля ремонта дороги.

Во время выезда Пронин дал общественникам обязательство лично контролировать в дальнейшем этот дорожный участок на предмет качества ремонта. Представители органов власти пообещали, что все необходимые работы будут проведены в течение мая.

«Самое главное, что показал совместный рейд — это заинтересованность органов власти решать вопрос открыто и прозрачно. Это на сегодня важный позитивный момент. Также общественники увидели четкие планы и обязательства органов по организации ремонта аварийного участка дороги Сыктывкар — Усть-Кулом у села Додзь. Народный фронт проконтролирует реализацию данных обязательств, а также ремонт и его качество: осенью 2021 года и весной 2022 года общественники проведут новые рейды и все оценят своими глазами», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.