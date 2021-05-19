Офицеры вневедомственной охраны Республики Коми поздравили ветерана службы с юбилеем

Начальник Управления вневедомственной охраны по Республике Коми полковник полиции Алексей Петренко и его коллеги навестили ветерана службы полковника полиции в отставке Николая Кузнецова и поздравили его с 65-летним юбилеем.

«Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний и добросовестный труд. Мы ценим ваш вклад в воспитание молодых сотрудников и передачу им профессионального опыта», — отметил полковник полиции Алексей Петренко. Офицеры пожелали Николаю Борисовичу крепкого здоровья, хорошего настроения, оставаться всегда жизнерадостным и энергичным человеком. Алексей Петренко вручил ветерану службы адресное поздравление, памятный подарок и цветы.

В теплой обстановке Николай Борисович рассказал коллегам о своих новых увлечениях на заслуженном отдыхе и поблагодарил гостей за поздравление.