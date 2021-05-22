Общественники вместе со школьниками высадили кедры и провели субботник на Аллее памяти в селе Корткерос Коми

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми и ребята из Корткеросского школьного лесничества в честь 76-й годовщины Великой Победы высадили саженцы кедра и провели субботник на Аллее памяти в селе Корткерос одноименного района. Аллея памяти была заложена в 2015 г. Тогда общественники и учащиеся школьного лесничества посадили 70 молодых кедровых деревьев.

«Ребята из Корткеросского школьного лесничества и активисты ОНФ после создания Аллеи памяти взяли шефство над ней. Каждый год мы расширяем аллею, высаживаем новые деревья, а также приводим в порядок территорию после зимы – убираем мусор, старые ветки деревьев и прошлогоднюю траву. В этом году также высадили новые саженцы кедра, огородили их колышками и провели субботник. Для наших школьников – это большое и хорошее дело в честь Дня Победы и памяти земляков, не вернувшихся с Великой Отечественной войны. Такая работа очень важна, в первую очередь, для молодого и будущих поколений», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Экология» в Коми Михаил Ковалев.

Аллею памяти общественники и школьники в Корткеросе высадили вдоль тропинки, которая ведет к берегу реки Вычегды, где в годы войны была пристань и откуда уходили пароходы с призывниками и добровольцами на фронт.

Также общественники вместе с ребятами из Корткеросского школьного лесничества постоянно проводят большую экологическую работу: в прошлом году они убрали две свалки в лесу Корткеросского района и высадили на очищенных участках более 100 саженцев сосны. В 2019 г. общественники и школьники ликвидировали в лесной зоне близ села Корткерос свалку объемом около десяти кубических метров и высадили на этом месте 50 саженцев сосны.

«Патриотизм, память о нашей истории, подвиге нашего народа и забота о природе, о нашем общем доме – две составляющие становления настоящего гражданина своего отечества. Добрые дела в этом направлении будем продолжать и развивать», – добавил Ковалев.