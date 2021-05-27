О рыболовстве и посадке картофеля сегодня говорили в Общественной палате Коми.





Там прошел уже ставший традиционным «Час с министром». Напомним, его проводят по поручению Главы Коми. На вопросы общественников на этот раз отвечал Денис Шаронов. Руководитель регионального Минсельхоза рассказал о перспективах развития отрасли. По словам министра, из-за особенностей географического расположения сельских поселений и удаленности их от центра, одна из основных проблем аграриев – поиск рынков сбыта и снижение издержек, и в этом может помочь сельхозкооперация.