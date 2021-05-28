Научное сообщество поддержало инициативу Владимира Уйба о создании научно-образовательного центра





Глава Республики провёл совещание по вопросу сотрудничества с биологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. Владимир Уйба поблагодарил декана факультета Михаила Кирпичникова за поддержку в разработке концепции НОЦ и зам. декана Дмитрия Ахаева за согласие войти в состав Наблюдательного совета научно-образовательного центра. Ранее своё согласие уже дали руководители и замы крупнейших компаний и госкорпораций. Владимир Уйба подчеркнул, что научно-образовательный центр будет изучать и рассматривать систему здоровьесбережения комплексно – от проблем экологии до вопросов питания. Это поможет увеличить продолжительность жизни северян и сформировать здоровое поколение.