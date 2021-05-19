Народный фронт запустил конкурс автомотомаршрутов по стране

Эксперты Народного фронта провели в пресс-центре МИЦ «Известия» пресс-конференцию, посвященную старту I Всероссийского конкурса по созданию межрегиональных и региональных автомотомаршрутов. Участникам предлагается сформировать пути следования туристов, включающие посещение исторических мест и культурных объектов. Лучшие предложенные маршруты будут использованы для формирования народного стандарта брендового автомотомаршрута.

Руководитель проекта ОНФ «Россия здесь» Любовь Солдаткина напомнила, что основной вид транспорта для путешествий в нашей стране – автомобиль. Конкурс поможет поддержать местные общественные инициативы по организации региональных и межрегиональных безопасных автомотомаршрутов. «Заявки принимаются до 31 июля. Авторам самых интересных проектов мы предложим приехать, защитить их и в дальнейшем поможем продвигать свои идеи. Уже есть договоренность о сотрудничестве с Ростуризмом, Минпромторгом и Минприроды. Эта работа поможет в итоге создать комфортные условия для передвижения по стране авто- и мотопутешественников», – подчеркнула она.

Конкурс включает несколько номинаций: культурно-познавательный маршрут, а также событийный, межрегиональный и маршрут выходного дня. Кроме того, есть специальные номинации от партнеров конкурса. Подробную информацию можно посмотреть на сайте россия здесь.рф.

Президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, координатор экспертного совета проекта ОНФ «Россия здесь» Сергей Лобарев, говоря о конкурсе, подчеркнул: «Мы предлагаем молодежи, их родителям и всем, кому интересна наша страна, изучить свой край. Кому как не вам, представителям региона, показать другим жителям России, туристам свои автомобильные маршруты». Он добавил, что самым интересным проектам эксперты дадут не только оценку, но и рекомендации. Будет организован диалог с властью, как усовершенствовать маршрут, и в конечном итоге он будет сертифицирован».

Кроме того, Сергей Лобарев напомнил о важности развития законодательной базы. Еще четыре года назад автомобильный туризм не был нигде заявлен в нормативно-правовых документах. Хотя более 50 млн россиян – владельцы автомобилей, и они хотят полноценно участвовать в дорожном движении. Сейчас идет работа над изменением № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где будет указан автотуризм. «В то же время мы предлагаем внести изменения в № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах…». Они касаются субъектов, отвечающих за объекты придорожной инфраструктуры. Таких объектов особенно много в зарубежных странах. Но там за них отвечают владельцы дорог, а у нас – инвесторы», – пояснил Сергей Лобарев.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству, федеральный координатор проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский отметил: «Мы готовы обсуждать это вопрос на площадке комитета, встречаться с экспертным сообществом и представителями бизнеса. Более того, сейчас в Госдуме рассматривается вопрос о дорожных пунктах. Создается новый информационный продукт, за достоверность которого будут отвечать именно владельцы дорог. Так что ваше предложение своевременно».

Руководитель межрегионального координационного центра проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе добавила, что важно не только показать национальные бренды с выигрышной стороны. Многие туристы сейчас хотят не просто что-то увидеть, но и чему-то научиться. Поэтому познавательный туризм нужно также развивать.

Председатель правления ассоциации по безопасности объектов туристской индустрии «Безопасность туризма» Сергей Груздь напомнил, что без решения вопросов безопасности нет туризма. «Необходимо разработать и обеспечить актуализацию карты туристических маршрутов автомототуризма с отражением на ней вопросов безопасности, спасательного обеспечения и помощи, покрытия мобильной связью», – подчеркнул он. Кроме того, Сергей Груздь предложил создать рейтинг территорий по уровню безопасности инфраструктуры автомототуризма.

Лидер движения «АвтоМотоРоссия» Андрей Иванов также добавил, что главам регионов необходимо работать не только над созданием комфортных условий на своей территории. Для полноценного развития туризма необходимо обеспечить связь с соседями, налаженную работу системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы можно было обеспечить медпомощь и при необходимости задействовать вертолет МЧС.