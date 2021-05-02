Народный фронт в Коми встречает Первомай субботником у детской больницы в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в преддверии 1 Мая провели субботник в сквере Республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре. Общественники собрали порядка пяти кубометров мусора, старой травы и листвы, сломанных веток. Детские врачи выразили искреннюю благодарность общественникам за оказанную помощь.

«Вы сделали хорошее, большое дело. Вашу поддержку ощущаем постоянно. Спасибо вам большое!» – сказал главный врач Республиканской детской клинической больницы в Сыктывкаре Игорь Кустышев.

Уже пять лет общественники каждую весну организуют субботники на территории этой больницы. Представители Народного фронта взяли неофициальное шефство над зеленой зоной детского лечебного учреждения. А началось все в 2016 г., когда активисты ОНФ в Коми высадили в сквере больницы саженцы сосны. Молодые деревья прижились и уже подросли.

«Сотрудники Республиканской детской клинической больницы в Коми сами прекрасно содержат свою территорию. Но, как говорится, в чистоте нет предела совершенства, тем более после продолжительной северной зимы. Общественная помощь главной детской больнице региона – это и в какой-то степени поддержка сотрудников клиники, которые день и ночь спасают детей со всей республики. Вот уже пять лет каждую весну Народный фронт проводит здесь субботники. Для общественников это в радость. В радость помочь медикам и нашим детям, которые гуляют и выздоравливают в чистом и уютном зеленом сквере. Эту работу мы будем продолжать», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ, депутат Госсовета Коми Елена Иванова.