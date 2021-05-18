Народный фронт в Коми призвал власти ликвидировать крупную свалку на общественной территории в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми зафиксировали на общественной территории Сыктывкара крупную свалку отходов, которую не могут ликвидировать уже много лет. Горы мусора раскинулись в районе домов №8, 9 и 10 в переулке имени Зои Космодемьянской в Лесозаводском микрорайоне. Местные жители попросили ОНФ помочь решить эту экологическую проблему. Общественники обратились в администрацию города и к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – компанию «Региональный оператор Севера».

«Пытаемся решить проблему со свалкой в переулке Зои Космодемьянской. Не получается. Администрация в 2020 и 2021 годах присылала только отписки – обещания, что уберет», – пояснили местные жители.

Активисты ОНФ в Коми выяснили, что свалка расположена на общественной территории у дорожки, ведущей из района многоквартирных деревянных жилых домов к улице Банбана. В этом месте давно сложилась так называемая естественная свалка – место здесь проходное, и люди привыкли по пути оставлять мусор. Проблема уходит вглубь еще советских времен, власти ее пока так и не смогли решить, хотя пытались. Примерно в 70 м от свалки установлен большой мобильный бак приема ТКО регионального оператора по обращению с ТКО компании «Региональный оператор Севера». Однако люди не доходят до бака и по привычке выбрасывают мусор там, где всегда выбрасывали. В ходе рейда общественники также зафиксировали, что сам установленный бак ТКО переполнен.

Эксперты Народного фронта отметили, что свалку создают сами жители. В то же время люди говорят, что сейчас они ежемесячно платят немаленькую сумму за вывоз коммунальных отходов и вправе рассчитывать на то, чтобы услуга предоставлялась качественная, в том числе с точки зрения удобства приема мусора для населения.

«В конце концов, сейчас мы платим деньги за всю эту «мусорную реформу», причем платят все члены семей – от мала до велика. Мэрия и оператор ТКО могли бы пойти навстречу и оборудовать здесь место приема мусора, тем более бак, который стоит в другом месте, часто переполнен. Людям было бы удобно, и вопрос со свалкой бы решился», – говорят граждане.

Активисты ОНФ в Коми попросили администрацию Сыктывкара и регионального оператора ТКО пойти навстречу жителям – рассмотреть вопрос о строительстве здесь муниципальной стационарной площадки приема ТКО или же установки бака приема отходов компании «Региональный оператор Севера». Но в первую очередь общественники попросили ликвидировать саму эту крупную свалку и провести разъяснительную работу с гражданами: в том числе до решения вопроса со строительством площадки или установкой бака для сбора ТКО разместить таблички о запрете складирования мусора.

«Такая свалка в городе, в жилом районе и нерешаемость проблемы годами – это неприглядная и недопустимая ситуация. Попросили администрацию и регионального оператора ТКО не откладывать решение вопроса в долгий ящик и взять его на дополнительный контроль. Также берем это на общественный контроль: активисты Народного фронта проведут новый рейд и посмотрят, что изменилось», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Коми Михаил Ковалев.