Народный фронт в Коми познакомил сыктывкарских школьников с фильмом «Великая неизвестная война»

Общероссийский народный фронт в Республике Коми организовал патриотический урок для учеников школы № 16 города Сыктывкара: общественники и учителя показали ребятам документальный фильм Андрея Медведева «Великая неизвестная война». После просмотра эксперты ОНФ и педагоги школы обсудили с учениками картину о самой кровопролитной в истории человечества — Второй мировой войне и ее истоках.

Активисты Народного фронта в Коми рассказали, что сейчас в некоторых странах идут процессы по переписыванию итогов Второй мировой войны, в информационных сферах взбрасываются различные фейки, оправдывающие нацистских преступников и перекладывающих вину за войну на СССР. Фильм «Великая неизвестная война» в формате кинодокументалистики раскрывает истинные причины войны. Об этих причинах обязано знать молодое поколение, чтобы в первую очередь предотвратить пожар новой мировой войны, ведь идеи исключительности еще, к сожалению, живы в современной геополитике, отметили общественники.

«Фильм рассказывает о том, кто привел Гитлера к власти, кто его финансировал, кто зарабатывал на войне. В картине анализируются причины войны, анализируются дипломатические переговоры и что нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года было итогом серьезного геополитического процесса. Это рассказ о том, с чем на самом деле столкнулась наша страна и это еще шире показывает величие подвига советского народа. Важно, что фильм создан на очень серьезном историческом материале и подкреплен мнениями многих профессиональных и признанных ученых-историков, российских и зарубежных экспертов», — прокомментировал эксперт ОНФ в Коми, учитель истории и обществознания школы № 16 Сыктывкара Артем Зайнапов.

Картину в преддверии 75-летия Великой Победы подготовил телеканал «Россия 1». Администрация и учителя сыктывкарской школы № 16 сразу откликнулись на инициативу и организовали просмотр в удобном для учеников формате. С учетом еще продолжающихся в регионе антиковидных мер учеников не стали собирать в одном зале – технические возможности позволили посмотреть фильм в отдельных классах в формате патриотического урока. В итоге «Великую неизвестную войну» посмотрели школьники 7-11 классов — всего более 200 учащихся.

«Фильм тяжелый. Но заставляет задуматься над тем, как возможно такое, что человек может так поступать с другим человеком», – сказала одна из старшеклассниц во время обсуждения картины.

В свою очередь учителя рассказали, что используют такие исторические подходы, как в фильме в своей педагогической практике. Они также подчеркнули правильность отсутствия ретуши страшных картин, современное поколение должно знать, с какими ужасами советский народ столкнулся, выстоял и победил.

«Фильм «Великая неизвестная война» актуален как никогда. После Великой Отечественной войны сменились поколения, для современных школьников и студентов та война – это далекое прошлое. Поэтому важно и нужно не забывать эту историю, понимать ее и помнить о подвиге нашего народа. Будем продолжать эту патриотическую работу», — подвел итог Зайнапов.