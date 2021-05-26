Народный фронт создаст Кодекс чести общественного экологического инспектора

На Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» Общероссийский народный фронт объявил о начале работы над Кодексом чести общественного экологического инспектора.

Член Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева рассказала о неуместных спекуляциях на экологической повестке и контроле ОНФ за ходом «мусорной реформы». Эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган провел на форуме дискуссию, на которой 50 активистов-экологов со всей страны спорили, нужен ли сегодня в России общественный экологический контроль, какими качествами должен обладать общественный инспектор и почему именно сейчас тема экологии стала одной из первых.

«Накануне сентябрьских выборов, когда в стране начинается предвыборная борьба, нельзя допустить спекуляций на тему экологии. Надо пресекать попытки использовать экологическую повестку в корыстных целях. Мнение людей, проживающих на территории, должно быть превыше всего. Когда принимаются решения о строительстве того или иного объекта, когда контролируются вредные выбросы? Для всех нас важно вести диалог и находить баланс интересов, как бы сложно это ни было», – подчеркнула Тимофеева.

Она добавила, что Народный фронт продолжит контролировать проведение «мусорной реформы»: «Под предлогом пандемии региональные операторы запросили денег из федерального бюджета, чтобы не остановился вывоз мусора. Им выделено почти 9 миллиардов рублей. Но на самом деле возникает вопрос: куда ушли эти деньги? Что случилось с отраслью, почему она не смогла выдержать нагрузку, хотя каждый из нас продолжал оплачивать платежки? Совместно со Счетной палатой мы проанализировали и видим: ситуация в отрасли остается критической. Инвестиционные обязательства не исполнялись еще до пандемии, а теперь тем более. Контроль продолжится. Рассчитываем, что «Российский экологический оператор» активнее включится в решение проблемных вопросов».

На форуме было принято решение о создании Кодекса чести общественного экологического инспектора. «Общественные инспекторы – это неравнодушные, образованные, активные люди. Задача инспектора – не просто раскачать ситуацию, а довести ее решение до реализации», – подчеркнул Коган.

В ближайшие две недели Кодекс чести общественного инспектора будет опубликован для общественного обсуждения, а в сентябре – принят на Всероссийском форуме общественных экологических инспекторов ОНФ.

Ранее Исполком Общероссийского народного фронта констатировал резкое падение интереса граждан к природоохранному патрулированию из-за недостатка реальных полномочий и, как следствие, непривлекательности такой разновидности эковолонтерства. Однако в ближайшее время Минприроды по поручению Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина предложит установить в законодательстве более детальный порядок реагирования органов надзора на жалобы и расследования общественных инспекторов, которые смогут присутствовать на рассмотрении дел о правонарушениях.

В декабре прошлого года ОНФ запустил обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов «ЭКОшкола». Стать участником может любой желающий, достигший 18 лет. Онлайн-школа поможет слушателям курса подготовиться к сдаче экзамена в региональных органах экологического надзора.

После сдачи такого экзамена выдается удостоверение гособразца. Оно подтверждает, что его обладатель – общественный инспектор. Он уполномочен помогать в выявлении нарушений природоохранного законодательства, участвовать в проверках, самостоятельно обследовать территории. Каждый выпускник курса обучен видеть экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Институт общественных инспекторов был создан по поручению Президента России.

Курс организован проектом «Экозабота» и состоит из десяти видеоуроков. Урок длится 30–40 минут. Каждая лекция посвящена одному из направлений экологии. Участники курса узнают, кто такой общественный инспектор, какие у него задачи и права, учатся понимать экологическое законодательство, вместе с экспертами разбирают самые популярные нарушения. В дополнение к лекциям представляются материалы для самостоятельного изучения и небольшие задания для самоконтроля. Курс дает полное понимание алгоритмов действий экологического инспектора.