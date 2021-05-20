Народный фронт предупреждает о рисках растущего рынка онлайн-займов

Тенденция увеличения количества выдаваемых дистанционно через интернет займов опасна и несет в себе риски как для потребителей, так и для самих микрофинансовых организаций (МФО), предупредила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

В общем портфеле МФО доля онлайн-займов в январе – марте достигла исторического максимума и составила 29,6%, сообщает «Коммерсант». В начале этого года многие МФО перевели пилотные онлайн-проекты в полноценный режим. Этому способствовала пандемия, снижение уровня жизни, взрывной рост рынка онлайн-услуг.

Лазарева указала на возрастающий риск появления фейковых ресурсов МФО, которые мимикрируют под легальные по дизайну или домену, риск роста доли «черных» онлайн-кредиторов на рынке и риск утечек данных потребителей через ошибки программного обеспечения МФО или при передаче данных партнерам МФО.

«Кроме того, очень вероятно недобросовестное использование данных потребителей. Приложение или ресурс МФО может собирать данные, не нужные им для оформления продуктов, но актуальные, например, для рекламы, маркетинга и спама. В эту же категорию рисков мы бы включили вероятность утечки из-за некачественной разработки клиентской части ПО, что бывает не так редко. Например, в стремлении зайти на растущий рынок многие МФО платят за разработку мобильных приложений. Но, не понимая специфику рынка, разработчики сдают продукт с уязвимостями, которыми с удовольствием пользуются мошенники. Также мы прогнозируем рост мошеннических действий со стороны фейковых служб поддержки и фейковых регуляторов», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков».

Она добавила, что при выдаче онлайн-займов увеличивается вероятность упрощенного скоринга (оценка кредитоспособности и кредитных рисков), упрощенных процедур проверки клиентов KYC («знай своего клиента» – идентификация и установление личности клиента перед проведением финансовой операции) для ускорения процесса кредитования, что в свою очередь будет дополнительно разгонять маховик закредитованности населения. При этом будет расти некачественный портфель микрозаймов по просрочке, что может способствовать активизации недобросовестных и нелегальных коллекторов.

«С точки зрения рынка мы тоже видим некоторые риски. Это увеличение расходов на информационную безопасность, а при игнорировании проблемы рост репутационных рисков из-за утечек. МФО необходимо проработать правила дистанционного скоринга для снижения рисков выдачи некачественных микрозаймов. Возрастает вероятность хакерских атак на дистанционные сервисы МФО и телефонного мошенничества, связанного с механизмом проверки. Ряд МФО являются клиентами классических банков с долгосрочной кредитной линией, то есть используют дробление банковского кредита на микрозаймы. Банки могут задуматься об увеличении кредитной ставки для таких корпоративных заемщиков, что скажется на подорожании заемных средств. Также есть и регуляторные риски. Тема микрозаймов часто находится в центре информационной повестки, особенно в предвыборный период, а это может подстегнуть новые ограничения с учетом роста рисков дистанционного рынка», – полагает Лазарева.