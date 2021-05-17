Народный фронт предложил ввести родительский контроль над финансами подростков в банках

Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» стали получать сигналы о невозможности доступа родителей к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей. Ссылаясь на банковскую тайну, банки отказывают законным представителям подростков в предоставлении такой информации. Народный фронт обратился к главе Центробанка с просьбой прояснить позицию по этому вопросу и обеспечить возможность контроля родителей над финансами подростка.

В Гражданском кодексе РФ указано, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки (за некоторым исключением) с письменного согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя. Заключение договора о банковском счете не входит в перечень сделок, которые подросток может заключать самостоятельно.

В то же время кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, апеллируя к статье 834 ГК РФ. В ней указано, что к отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета. Таким образом они формально приравнивают банковский вклад к банковскому счету. В результате кредитные организации, ссылаясь на банковскую тайну, отказывают ответственным родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях. Родители теряют возможности предупредить необдуманные поступки или даже нарушения закона как со стороны ребенка, так и в отношении него.

«В соответствии с российским законодательством, граждане до 18 лет частично дееспособны, и их родители или законные представители обязаны защищать их интересы в суде, в полиции и так далее. То есть формально все необходимые инструменты вроде есть. Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей подростка в возрасте 14–18 лет фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке. И этот парадокс, на наш взгляд, в перспективе породит большую проблему, которую необходимо решать уже сейчас, – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. – С точки зрения развития финансовой культуры и повышения уровня финансовой грамотности очень правильно приучать молодежь к использованию банковских продуктов и сервисов, что называется, «с песочницы». Однако подходить к этому нужно очень серьезно и осторожно. И, конечно, распространять на них общие правила, действующие на финансовом рынке, не совсем корректно».

Эксперты Народного фронта призывают учитывать, что для подростков характерна склонность к бунтарскому поведению, в том числе в сфере финансов, при этом они не вполне осознают последствия своих действий. Многие подростки слишком рано стремятся к сепарации от взрослых и скрывают свои действия. Поэтому необходимо дать возможности законным представителям подростка исполнять свои обязанности, быть в курсе действий подростка, а также пресекать вольную трактовку банками закона и своих обязательств.

«Количество банковских карт на руках у подростков сейчас относительно невелико. Но с каждым годом их становится все больше, а значит, все больше будет возникать проблем. Поэтому уже сейчас необходимо урегулировать вопросы взаимодействия банка с подростками и их законными представителями. Мы надеемся уже в ближайшее время начать дискуссию между обществом, регулятором и законодателями, которая, на наш взгляд, поможет навести порядок в этой сфере и позволит законным представителям подростков установить контроль над взаимоотношениями подростка с банком, а также защищать права, по сути, еще ребенка на финансовом рынке в досудебном порядке», – заключила Лазарева.