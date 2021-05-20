Народный фронт предложил через запись на Госуслугах вакцинировать инвалидов на дому

Народный фронт выступил с инициативой вакцинировать маломобильных граждан на дому по их заявке на сайте «Гослуслуги». Такое предложение возникло у общественников по результатам работы волонтеров-медиков с обращениями от населения на прямую линию с Президентом. В ряде регионов России была выявлена проблема вакцинации людей с инвалидностью, родителей с особенными детьми, которым очень непросто, а иногда невозможно посетить поликлинику и другие пункты вакцинации. При этом риск заразиться коронавирусом для них сохраняется даже при условии постоянного пребывания дома – вирус может быть передан родственниками или социальными работниками.

«Пандемия не закончилась, есть вероятность третьей волны, если мы не предпримем некоторые действия, – объяснил инициативу общественников профессор, доктор медицинских наук, главный иммунолог Московской области, эксперт Народного фронта Андрей Продеус. – Действия эти – вакцинация. Мы должны укрепить коллективный иммунитет. А коллективный иммунитет – это вакцинация каждого и защита каждого».

Народный фронт готов привлекать волонтерские организации для помощи выездным бригадам по таким случаям.

«Спасибо волонтерам, помогли мне вакцинироваться, – подтвердил житель Заволжья Нижегородской области Максим Шадрин, из-за травмы позвоночника не имеющий возможности подняться с инвалидного кресла. – Каким-то образом мне позвонили из поликлиники, сказали: мы к вам приедем и сделаем. Приехали и сделали. Это очень важно для инвалидов».

«Мы, конечно, обязаны помнить, что такая вакцинация на дому должна проводиться медработниками, которые имеют опыт и соответствующую квалификацию. В настоящий момент непосредственно через сайт «Госуслуги» на вакцинацию на дому записаться возможности нет, но многие регионы уже реализовали такую возможность. Это и Москва, и Санкт-Петербург, и Калужская, и Оренбургская области, Севастополь и некоторые другие. Это тот опыт, который нам нужно транслировать на другие регионы РФ, для того чтобы охватить максимальное количество людей из маломобильных групп», – резюмировал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов.

Также Народный фронт попросил Минздрав обеспечить граждан возможностью подать соответствующую заявку на вакцинацию на сайте Госуслуг с указанием причины, по которой требуется вызов выездной медицинской бригады.