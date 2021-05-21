Народный фронт предлагает доработать законопроект по ускорению строительства трасс за счет проектирования

В Госдуме рассматривается законопроект, исключающий из федерального закона «Об организации дорожного движения» требование о разработке проектов организации дорожного движения (ПОДД, включающие в себя схемы расстановки знаков, разметки, светофоров, барьерного ограждения, камер) при подготовке проектной документации объектов капитального строительства (дороги, развязки, эстакады, здания и прочее).

По мнению экспертов Народного фронта, следствием принятия законопроекта в существующей редакции может стать значительное снижение качества дорожного проектирования, что повлечет за собой снижение уровня безопасности дорожного движения и негативно повлияет на пропускную способность этих дорог.

Принятие законопроекта может привести к тому, что дорогу построят с такими «геометрическими параметрами», при которых будет невозможно безопасно организовать движение и решить проблему с возникшими пробками, отметил член президиума межрегиональной общественной организации «Координационный совет по организации дорожного движения» Евгений Литвин. В качестве примера он привел ситуацию, когда существует необходимость установить опоры под знаки, табло или камеры на мосту, что невозможно будет сделать, если конструктивно они не были предусмотрены проектом.

«Без согласованного ПОДД проезжая часть может оказаться гораздо уже, чем нужно. В итоге не будут обеспечены пропускная способность и безопасность движения. Сэкономят время на строительстве, но выяснится, что потраченные миллиарды использованы неэффективно», – привел другой пример член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Андрей Мухортиков. Он подчеркнул, что схемы расстановки разметки, знаков, режим работы светофоров являются не просто ключевой частью проекта строительства дороги, а базисом, вокруг которого он должен быть сформирован. При этом затраты на создание ПОДД можно оценить всего в 1-2% от сметы проекта.

«Проектирование обязательно должно включать себя не только ПОДД, но все сопутствующие инфраструктурные элементы для сопутствующего оборудования: опоры, линейные сооружения, – пояснил член рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», руководитель проектов ООО «Автодория» Марат Гильманов. – Часто в работе приходится сталкиваться с тем, что инфраструктура для оборудования фотофиксации не предусматривается даже при новом строительстве. Происходит перерасход средств, особенно на сложных пересечениях, где, например, нужно контролировать правила проезда перекрестков. Но тут, я считаю, важны даже не бюджеты, а время».

По словам Гильманова, принятие законопроекта может обернуться еще большими тратами, когда потом надо будет исправлять допущенные ошибки. Кроме того, регионы часто не имеют средств для реализации проектов организации дорожного движения.

«Поручение Президента – ускорить согласование проектов необходимо не в ущерб качеству проектирования. Решением здесь могли бы стать сокращение сроков рассмотрения представляемых проектов и повышение ответственности за ошибки проектирования. В настоящий момент складывается впечатление, что вместо наращивания компетенции проектировщиков предлагается сначала построить, а потом придумывать, как грамотно все организовать, что неминуемо повлечет за собой последствия, когда для исправления выше указанных ошибок проекта строительства придется затратить существенно большие средства и ресурсы. При этом затраты на ПОДД никуда не исчезнут, их все равно придется нести, до строительства или после. Поэтому мы считаем, что необходимо рассмотреть вопрос о возвращении законопроекта на доработку для устранения указанных рисков», – резюмировал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.