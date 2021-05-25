Народный фронт определил повестку круглого стола по сельским кадрам здравоохранения

Эксперты тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» провели рабочее совещание, на котором определили основные вопросы предстоящего круглого стола «Кадровое обеспечение сельских учреждений здравоохранения». Как сообщила руководитель административной группы проекта ОНФ «Село. Территория развития» Наталья Федякова, на круглом столе рассмотрят вопросы корректировки целевого набора в колледжи ребят из сельской местности на медицинские специальности среднего звена, обеспечения фельдшеров служебным жильем и организации практики обучающихся на фельдшера в сельской местности.

«В круглом столе будут участвовать медработники из всех федеральных округов», – рассказала Федякова.

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук призвал доработать механизм обеспечения сельских медработников жильем, установив при этом ответственных за выполнение этой задачи. Для решения проблемы обеспечения жильем сельских медработников член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин предложил не ограничиваться ипотечными программами, а разрабатывать и реализовывать программы строительства социального жилья. Мохначук высказался за предоставление права приватизации служебного жилья фельдшерам после десятилетней работы в сельской местности.

Говорин обратил внимание на необходимость сохранения финансирования развития сельских территорий в прежнем запланированном объеме: «Нужно обратиться к Правительству России с рекомендацией не допустить снижения финансирования из-за ковида. На развитие сельских территорий планировалось выделить 2,2 триллиона рублей. Минздрав может отчитаться о сельских ФАПах, но, если не будет комплексной программы развития, не только касаемо медицинских учреждений, тогда в них работать будет некому. Без детского сада, школы, учреждений досуга не будет желающих работать в сельском ФАПе».

Мохначук подчеркнул, что первоочередной задачей для развития села является оснащенность фельдшерско-акушерскими пунктами и медработниками, поскольку это является базой для сохранения сельского населения.

Эксперты Народного фронта обсудили факторы, мешающие сельской молодежи обучиться в медицинских ссузах. Как пояснила секретарь ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова, нормативная база для такого целевого обучения уже существует, однако льготные условия поступления и финансирование такого обучения определяют регионы. И здесь было бы полезным сравнить активность регионов в подготовке медицинских кадров для села. «Федеральный центр должен установить планку и стимулирующие условия, дать сигнал регионам, чтобы ребята могли учиться», – добавил Мохначук.

Говорин отметил, что в сельских школах снижается качество преподавания химии и биологии, отсутствуют медицинские классы, поэтому ребята из села проигрывают при поступлении выпускникам городских школ. «Однако дефицит кадров в глубинных селах кратно выше. Регионы должны определить потребность в средних медицинских кадрах, должны быть субсидии на их подготовку. В этом вопросе нельзя занимать пассивную выжидательную позицию», – сказал он.

Руководитель департамента экспертно-аналитической работы в социальной сфере Исполкома ОНФ Дмитрий Цвич сообщил на рабочем заседании о проведении Народным фронтом двух опросов по удовлетворенности состоянием здравоохранения в первичном звене. Первый опрос проводится среди медработников, и в нем при поддержке Профсоюза работников здравоохранения РФ уже приняли участие 16 тыс. респондентов. Второй опрос проводится среди пациентов. Конечные данные опросов будут использованы для контрольной и экспертной работы Народного фронта. Промежуточные результаты опроса медработников уже выявили проблемы, в частности, связанные с региональными информационными системами. Итоговые результаты опроса будут использованы для подготовки круглого стола ОНФ «Проблемы цифрового здравоохранения в России и пути их решения».