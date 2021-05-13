Народный фронт и АО «Марка» запускают Всероссийский конкурс эскизов почтовой марки на тему «Образ современной России»

Общероссийский народный фронт и издатель государственных знаков почтовой оплаты АО «Марка» при поддержке московского отделения Союза художников России проводят Всероссийский конкурс эскизов почтовой марки на тему «Образ современной России». Художникам предлагается найти и визуализировать обобщенный образ страны, основанный на многообразии нашего природного, исторического и культурного наследия. Итоги будут подведены накануне празднования Дня России.

На основе работы победителя будет выпущен государственный знак почтовой оплаты – почтовая марка, а работы пяти лауреатов конкурса станут почтовыми открытками.

К участию приглашаются граждане Российской Федерации старше 18 лет: профессиональные художники и любители, дизайнеры, студенты, выпускники творческих вузов и творческие коллективы. Заявки принимаются до 7 июня 2021 г.

Авторам необходимо будет создать интересный, яркий и запоминающийся художественный образ современной России, понятный каждому гражданину страны и ее гостям. Техники могут быть различными: графика, живопись, компьютерная графика, коллаж и др.

Также создана специальная номинация «Символ России 2020 года» – собирательный художественный образ страны и ее народа, проявившего ответственность и солидарность в борьбе с инфекцией COVID-19.

Прием электронных заявок на участие в конкурсе по созданию эскиза почтовой марки продлится до 7 июня 2021 г. на сайте информационно-выставочного агентства «АртКонтракт».

С авторами, чьи работы попадут на знаки почтовой оплаты, заключается договор и выплачивается гонорар. Лучшие эскизы представят также в выставочном проекте «Искусство марки», организованном АО «Марка» совместно с московским отделением Союза художников России и Российской академией художеств.

Кроме того, финалисты получат ценные призы от торговой марки VISTA—ARTISTA.

«Такие конкурсы помогают привлечь внимание к теме современного образа нашей страны, а также дают возможности начинающим творческим дарованиям оставить свой след в истории – создать объект, имеющий коллекционную ценность», – отметила руководитель проекта ОНФ «Россия здесь», учредитель некоммерческой организации поддержки творческих инициатив «Арт Формула» Любовь Солдаткина.