Муниципалитеты Коми участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика».





Республике есть чем гордиться и что предложить в качестве положительного опыта другим регионам страны. Об этом заявила сегодня эксперт Федерального агентства по делам национальностей Софья Бережкова, которая приехала в Сыктывкар на обучающий семинар с представителями муниципальных образований. Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года, его цель — выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта.