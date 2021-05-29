Мониторинг ОНФ выявил серые схемы при организации работы общественного транспорта

Мониторинг Общероссийского народного фронта на общественном автобусном транспорте выявил сокрытие выручки предприятиями путем нарушения порядка оформления оплаты проезда, серые зарплаты и неисполнение перевозчиками отраслевого соглашения в части соблюдения минимального размера зарплаты, нарушение режима труда и отдыха водителей. Информация об этом обнародована на заседании Координационного совета ОНФ по вопросам общественного транспорта.

С 14 по 25 мая 2021 г. региональные отделения ОНФ в 214 населенных пунктах в 82 субъектах РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербург, Чукотского АО) совершили 874 поездок на разных автобусах, следующих по разным маршрутам общественного городского автобусного транспорта. В ходе мониторинга фиксировалось исполнение перевозчиками обязанности по выдаче билетов, возможность проверить оформление фискальных чеков по полученным проездным документам, соблюдение установленной продолжительности рабочей смены водителями.

В результате выявлены барьеры для реализации мероприятий национального проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта: недобросовестная конкурентная среда, недостаточность ресурсов у регионов и муниципалитетов из-за ухода недобросовестных перевозчиков от налогов и обязательных платежей.

В ходе поездок активисты ОНФ просили предоставить возможность оплатить проезд банковской картой. Такая возможность была предоставлена в 506 автобусах (58%), а в 368 автобусах (42%) из-за отсутствия такой возможности проезд был оплачен наличными деньгами.

Из полученных в ходе мониторинга 234 проездных документов в 118 (50%) отсутствовала ссылка на ресурс в Интернете, где можно найти реквизиты фискального чека по реквизитам проездного документа.

Мониторинг и анализ открытых данных источников выявил наличие признаков использования перевозчиками схем «серых» зарплат, а также сокращения расходов за счет экономии на количестве водителей, выражающееся в нарушения продолжительности их труда и отдыха. Кроме этого, были установлены признаки массового игнорирования перевозчиками отраслевого соглашения, устанавливающего гарантии зарплат водителей.

Выявлена распространенность случаев работы водителей с превышением норматива длительности рабочего времени – 12 часов для водителей автобусов городского пассажирского транспорта.

В 134 автобусах (36%) разных регионов были зафиксированы одни и те же водители, которые работали с превышением 12 часового ограничения длительности рабочей смены, установленного законодательством.

Эксперты ОНФ отметили, что наиболее острая проблема сферы регулярных пассажирских перевозок, а именно изношенность подвижного состава, начала решаться в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в городах начато обновление городского пассажирского транспорта, в том числе с использованием льготного лизинга.

«Но обновление парка общественного транспорта может помешать наличие значительной серых зон в отрасли регулярных пассажирских перевозок, связанных с нарушением закона (в том числе ухода от налогов) и формированием нездоровой конкурентной среды для добросовестных компаний. Поэтому со стороны органов власти необходимо принять действенные меры в отношении данных негативных явлений. Недостатки в ходе всероссийского мониторинга общественного транспорта активисты Народного фронта выявили также и в Республике Коми», — прокомментировал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Результаты общероссийского мониторинга ОНФ будут направленны в органы федеральной и региональных властей.