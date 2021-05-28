Мониторинг Народного фронта в регионах: треть городских автобусных перевозчиков скрывают выручку

Региональные отделения Народного фронта в 214 населенных пунктах в 82 субъектах РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Чукотского АО) в мае совершили 874 поездки на общественном городском транспорте. На первом заседании Координационного совета ОНФ по общественному транспорту эксперты обсудили результаты мониторинга.

В 368 автобусах (42%) оказалось невозможным оплатить билет банковской картой. При этом в 134 автобусах, где расчет осуществлялся только наличными, участникам мониторинга еще и отказали в выдаче билета. Были и более сложные схемы при расчете. Так в Астрахани на маршруте 18С водители разрешали переводить деньги на мобильный банк по своему номеру, а билеты не выдавали. В Чите активист ОНФ сел в автобус № 35, оформленный на одного предпринимателя, а на полученном билете стояли реквизиты другого.

Председатель Координационного совета, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Сергей Когогин отметил в своем выступлении, что модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях выделена в отдельный федеральный проект, и по нацпроекту к 2030 г. транспорт должен быть обновлен в 30 городах.

«При этом мероприятиям по комплексному обновлению сферы общественного транспорта может помешать наличие серой зоны в отрасли регулярных пассажирских перевозок, выражающееся в оптимизационных полукриминальных схемах. Что ведет к формированию нездоровой конкурентной среды для добросовестных участников рынка, – подчеркнул Когогин. – Уверен, что осознание нами этой ситуации, сформированный запрос общества на изменения в этой сфере, а также политическая воля на устранение этих проблем станут переломным моментом в развитии отрасли пассажирских перевозок. Само же становление отрасли даст мощный толчок развитию транспортной инфраструктуры, повышению сервиса, а значит, и повышению качества жизни людей».

Сам доклад участникам Координационного совета представил заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Арсений Беленький.

«Серость» сферы общественного транспорта является препятствием для привлечения в отрасль инвестиций и обновления подвижного состава. Эти проблемы обретают особую актуальность, поскольку в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) государство поддерживает перевозчиков, вкладывающих средства в обновление подвижного состава, до 60% скидка по лизингу. Нельзя допустить, чтобы серая зона в этой сфере стала барьером для привлечения в нее государственных и частных инвестиций, снизив эффективность реализации национального проекта», – отметил докладчик.

Перевозчики используют и другой способ сокращения расходов, в первую очередь – налогов. Большинство из них нарушают отраслевое соглашение, которым установлено, что заработная плата водителя должна быть не менее трех прожиточных минимумов. Согласно докладу Народного фронта, 65% перевозчиков – юридических лиц в 2019 г. выплачивали своим сотрудникам заработную плату в размере от 2 тыс. до 15 тыс. руб. Расчет произведен на основе данных ФНС о размере уплаченных в 2019 г. перевозчиками – юридическими лицами страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и данных об их среднесписочной численности. Например, в Перми в ООО «АВТОМИГ» размер среднемесячной заработной платы составил 10 989 руб., в ООО «РЕАЛАВТОТРЕЙД» – 12 733 руб.

Модератор тематической площадки ОНФ «БКАД» в Нижегородской области Сергей Кузин как непосредственный участник мониторинга обратил внимание участников Координационного совета на необходимость усиления контроля за деятельностью перевозчиков. «Мы столкнулись с тем, что рейды, которые необходимо проводить для пресечения серых схем, требуют привлечения огромного числа специалистов: и регионального минтранса, и ГИБДД, и региональной прокуратуры. Отсутствие на федеральном уровне четкой схемы проведения таких проверок – существенный минус. Снизу абсолютно точно понятно, что перевозчики не боятся нарушать закон, административные нормы, потому что понимают: вероятность, что их поймают, мала. Не хватает сотрудников минтранса Нижегородской области, чтобы контролировать тысячи маршрутов даже по нашей агломерации. ГИБДД в таких проверках не участвует вообще. А это могла бы быть одна из точек роста, где мы могли бы усилить контроль. Это скажется на общих федеральных показателях снижения аварийности и удовлетворенности пассажиров».

Член регионального штаба ОНФ в Воронежской области Игорь Яковлев продолжил обсуждение итогов мониторинга примерами из своего региона, отметив, что в Воронежской области нередки случаи посадки и высадки пассажиров на остановках в три ряда, при этом, по результатам опроса, 72% жителей Воронежа недовольны качеством транспортных услуг.

Начальник управления регулирования транспорта ФАС России Адиля Вяселева подтвердила, что выявленные Народным фронтом проблемы существуют, на них жалуются и граждане при обращениях в территориальные органы ведомства. Она назвала еще одно из негативных последствий «серости» рынка перевозок – сокрытие выручки позволяет недобросовестным перевозчикам подходить под формальные признаки субъектов малого и среднего предпринимательства, что делает их недоступными для антимонопольного органа.

Замдиректора департамента государственной политики в области городского транспорта Минтранса РФ Анна Сазонова согласилась с наличием выявленных активистами Народного фронта проблем. Со своей стороны она отметила, что Минтрансом ведется работа по популяризации и внедрению брутто-контрактов, которые, как отмечено в исследовании ОНФ, необходимы для решения проблемы сокрытия выручки.

Председатель Координационного совета Сергей Когогин, резюмируя обсуждение, сообщил, что резолюция заседания и материалы проведенного Народным фронтом исследования будут направлены в правительство, Минтранс, а также губернаторам регионов.