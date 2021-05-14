Минтруд поддержал идею Народного фронта по снижению молодежной безработицы

Предложение Министерства труда и социальной защиты РФ субсидировать компании, которые будут принимать на работу недавних выпускников, снизит безработицу среди молодежи и поддержит тех, кто окончил учебные заведения в разгар пандемии, считает руководитель проекта Народного фронта «Профстажировки 2.0» Илья Семин. В прошлом году эксперты проекта обратились в Минтруд с просьбой поддержать трудоустройство выпускников-2020.

«Мы направили в Минтруд письмо с предложением субсидировать из федерального бюджета тех работодателей, которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года. И очень рады, что правительство поддержало эту идею. Найти первую работу выпускникам непросто и в более спокойные времена. А те ребята, кто закончил учебу в разгар пандемии, оказались в особенно тяжелом положении. Чтобы защитить их интересы, мы предлагали прописать условие, что субсидию получит тот работодатель, у которого выпускник проработает по полученной специальности не менее года», – сказал Семин.

На совещании Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с членами правительства министр труда России Антон Котяков предложил «распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года, которые не нашли постоянную работу, встали или встанут на учет уже после 1 января 2021 года».

Глава Минтруда сообщил, что в центрах занятости сейчас зарегистрированы 156 тыс. соискателей моложе 25 лет, при этом 15 тыс. – это выпускники прошлого года. Именно они, по мнению Котякова, нуждаются в помощи для получения первого места работы.

«Профстажировки 2.0» – совместный проект Общероссийского народного фронта и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дважды в год проект проводит всероссийский конкурс студенческих работ, который дает возможность студентам вузов и ссузов пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.