Коми присоединилась к акции памяти жертв трагедии в Казани





Накануне там, в одной из школ бывший учащийся устроил стрельбу. Погибли семеро школьников и два учителя. Ещё 21 человек был ранен. Двое ребят находятся в крайне тяжелом состоянии. Следователи уже возбудили уголовное дело о массовом убийстве. 19-летнему студенту, который возомнил себя богом, грозит пожизненное заключение. Но это уже не вернёт погибших, неизвестно, сколько придётся восстанавливаться пострадавшим, и как скоро ученики казанской школы смогут пойти на учёбу без страха за свои жизни. Сегодня в Республике Татарстан – день траура. Коми тоже скорбит.